Недвижимость

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Недвижимость

Сообщение klonik » Сегодня, 17:06

Когда берешь квартиру в ипотеку, то банки ее проверяют на юридическую чистоту или нет? Сейчас очень много историй, что покупатели сделку оформляют, а потом появляются наследники, которым жилье нужно вернуть. Очень боюсь попасть в такую ситуацию.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Недвижимость

Сообщение zevc » 17 минут назад

Проверяют, но гарантии не дают. Чтобы обезопасить себя, обратитесь в Престиж Плюс – одно из немногих агентств, которые проводят небольшую проверку перед заключением сделки. Проверяют каким образом была куплена квартира, нет ли там в недавнем прошлом разводов, раздела имущества и прочего, сто потом может стать причиной проблем. Мы через них покупали, очень довольны остались.
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