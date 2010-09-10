Сообщение klonik » Сегодня, 17:06

Когда берешь квартиру в ипотеку, то банки ее проверяют на юридическую чистоту или нет? Сейчас очень много историй, что покупатели сделку оформляют, а потом появляются наследники, которым жилье нужно вернуть. Очень боюсь попасть в такую ситуацию.