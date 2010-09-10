Недвижимость
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Недвижимость
Когда берешь квартиру в ипотеку, то банки ее проверяют на юридическую чистоту или нет? Сейчас очень много историй, что покупатели сделку оформляют, а потом появляются наследники, которым жилье нужно вернуть. Очень боюсь попасть в такую ситуацию.
Re: Недвижимость
Проверяют, но гарантии не дают. Чтобы обезопасить себя, обратитесь в Престиж Плюс – одно из немногих агентств, которые проводят небольшую проверку перед заключением сделки. Проверяют каким образом была куплена квартира, нет ли там в недавнем прошлом разводов, раздела имущества и прочего, сто потом может стать причиной проблем. Мы через них покупали, очень довольны остались.
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