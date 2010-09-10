Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:35

Добрый день, подскажите, кто оказывает услуги по регистрации международной компании? Хотим часть производства перенести в Латинскую Америку, основные мощности и головной офис пока останется в России. Нужен гарантированный результат.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 22 минуты назад

Здравствуйте, посмотрите на сайте Go Latam!, эта компания как раз занимается странами Латинской Америки и оказывает услуги по регистрации международных компаний в этом регионе. Территориально они находятся там, что намного упрощает решение многих вопросов и ускоряет процесс оформления необходимых документов. Работают быстро и результативно)
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