Установка страховочных рельсовых пакетов
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Установка страховочных рельсовых пакетов
Нужна помощь в выборе компании, которая занимается установкой страховочных рельсовых пакетов, нам сейчас как раз можно будет все установить, т.к. планируем прокладывать трубопроводы под путями, но останавливать движение под ними не планируем.
Re: Установка страховочных рельсовых пакетов
Да, тема достаточно специфичная, занимаются этим не так много компаний по РФ, но по сути там действительно нужно как минимум в структурах РЖД поработать, чтобы разбираться в теме. Мы заказывали в воронежском Желдорспецпроекте, и у них как раз есть и опыт и специализируются они на установке страховочных рельсовых пакетов
Re: Установка страховочных рельсовых пакетов
Ну так именно поэтому я и спрашиваю, т.к. не многие этим занимаются, как раз поэтому мы все и хотим брать у специалистов, которые занимаются монтажом страховочных рельсовых пакетов. То есть чтобы это не были ребята со стороны, которые просто захотели попробовать.
Re: Установка страховочных рельсовых пакетов
Все так, соответственно можно будет посмотреть варианты, и там Желдорспецпроект действительно работают давно. Видео у них можете посмотреть https://zdsp.ru/ , они давно работают по установке страховочных рельсовых пакетов. Там и стоимости есть, есть и фото и видео по установке.
Re: Установка страховочных рельсовых пакетов
А что там с гарантиями на работы? Какие они вам гарантии предлагали на свои работы? Вы страховочный рельсовый пакет взяли в аренду или приобрели? Там же, как я понимаю, есть разные варианты. Что у них там было с документацией? Были ли какие-то проблемы во время работ.
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