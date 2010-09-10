Сообщение Hiper » 17 янв 2024, 15:54

Да, тема достаточно специфичная, занимаются этим не так много компаний по РФ, но по сути там действительно нужно как минимум в структурах РЖД поработать, чтобы разбираться в теме. Мы заказывали в воронежском Желдорспецпроекте, и у них как раз есть и опыт и специализируются они на установке страховочных рельсовых пакетов