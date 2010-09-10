Сообщение Hiper » 26 фев 2025, 17:39

Да, ребята свое дело знают. Собственно, я по рекомендации к ним и обратился. Потому что много кому они страховочные рельсовые пакеты устанавливали, и там все выполняется действительно на высоком уровне. Ну и плюс у нас ни у одной из служб предприятия нареканий по их работам не было.