Пансионат
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Пансионат
Помогите отыскать хороший пансионат для пожилого человека в Москве.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Пансионат
Вот держите сайт-каталог пансионатов Москвы https://pansionat-moskva.ru/ Думаю он может вам сильно облегчить поиск такого заведения для пожилого человека. Там сразу и цены указаны и условия размещения. В каталог добавлено более 600 объектов патронажных услуг.
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