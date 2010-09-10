Пансионат

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Пансионат

Сообщение Радищева » Вчера, 17:16

Помогите отыскать хороший пансионат для пожилого человека в Москве.
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Пансионат

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:56

Вот держите сайт-каталог пансионатов Москвы https://pansionat-moskva.ru/ Думаю он может вам сильно облегчить поиск такого заведения для пожилого человека. Там сразу и цены указаны и условия размещения. В каталог добавлено более 600 объектов патронажных услуг.
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