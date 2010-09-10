Бухгалтерский учет на аутсорсинге
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Бухгалтерский учет на аутсорсинге
Бухгалтерский учет на аутсорсинге интересует, где про это можно подробнее почитать?
Re: Бухгалтерский учет на аутсорсинге
Сейчас такое можно найти часто, многие работают удаленно, причем цена ниже, а качество услуг не падает. Рекомендую ознакомиться со статьей https://www.business-gazeta.ru/article/606264 в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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