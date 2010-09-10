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Вклады
Кто-нибудь откладывает себе деньги «на старость»? С кем из старшего поколения не поговори, у всех есть какие-то накопления, на всякий случай. Мой возраст – 35-45 лет – почему-то живут одним днем. Максимум на три месяца подушка безопасности, не у всех. Думаю, что с нами не так.
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