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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вклады

Сообщение klonik » 10 минут назад

Кто-нибудь откладывает себе деньги «на старость»? С кем из старшего поколения не поговори, у всех есть какие-то накопления, на всякий случай. Мой возраст – 35-45 лет – почему-то живут одним днем. Максимум на три месяца подушка безопасности, не у всех. Думаю, что с нами не так.
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