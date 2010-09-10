Вклады
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Вклады
Кто-нибудь откладывает себе деньги «на старость»? С кем из старшего поколения не поговори, у всех есть какие-то накопления, на всякий случай. Мой возраст – 35-45 лет – почему-то живут одним днем. Максимум на три месяца подушка безопасности, не у всех. Думаю, что с нами не так.
Re: Вклады
Автор, мне 31, есть вклад в банке, который, по вашему описанию, можно назвать подушкой безопасности. Потому что его, если что-то случится, хватит на полгода жизни. Открытие мне далось нелегко, я здесь https://rating-vklad-bishkek.com только неделю банк выбирала, в который можно деньги положить. А знаете, почему так? Потому что мне просто не с чего откладывать – одна воспитываю двоих детей, отложить тысячу уже подвиг.
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