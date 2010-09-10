Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:25

Привет всем! Где в Санкт-Петербурге можно найти надежную и проверенную компанию, которая предоставляет услуги вступления в СРО под ключ
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:02

Привет! Я тоже недавно искала надежную компанию для вступления в СРО под ключ в Санкт-Петербурге. Мне удалось найти отличный ресурс - https://spb.stroyurist.ru/services/sro/sro-stroiteley/ . Они специализируются именно на предоставлении таких услуг. У них есть множество положительных отзывов, и они сопровождают клиентов на всех этапах процесса. Я рекомендую обратиться к ним, так как они могут помочь вам вступить в СРО под ключ и предоставить всю необходимую поддержку. Посетите их сайт, чтобы узнать больше информации о предложениях и услугах, которые они предоставляют. Удачи в вашем проекте!
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