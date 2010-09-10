Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:34

Добрый день, недавно устроилась на работу в хорошую строительную фирму, опыта мало, по должности функционал - обучение персонала, аттестация и адаптация. Начальник поставил задачу, проектировщикам нужно пройти независимую оценку квалификации, подскажите, кто таким занимается?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:08

Здравствуйте, это в строительство можно без опыта работы? Вам несказанно повезло, у нас требования такие, что уже полгода найти никого не можем. Вот вам хорошее место https://ufa.stroyurist.ru/nezavisimaya- ... ifikatsii/ , там все расскажут, что требуется от вас, как от работодателя, и помогут с оформлением необходимых документов)
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