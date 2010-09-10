Подскажите
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Подскажите
Добрый день, недавно устроилась на работу в хорошую строительную фирму, опыта мало, по должности функционал - обучение персонала, аттестация и адаптация. Начальник поставил задачу, проектировщикам нужно пройти независимую оценку квалификации, подскажите, кто таким занимается?
Re: Подскажите
Здравствуйте, это в строительство можно без опыта работы? Вам несказанно повезло, у нас требования такие, что уже полгода найти никого не можем. Вот вам хорошее место https://ufa.stroyurist.ru/nezavisimaya- ... ifikatsii/ , там все расскажут, что требуется от вас, как от работодателя, и помогут с оформлением необходимых документов)
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