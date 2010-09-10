Стоматологическое оборудование
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Стоматологическое оборудование
Здравствуйте, подскажите, где можно купить кое-что из стоматологических расходных материалов, особенно интересуют твердосплавные боры и фрезы? Я планирую это использовать в другом направлении, но инструмент нужен именно стоматологический.
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