Сообщение zevc » Сегодня, 14:11

Здравствуйте, подскажите, где можно купить кое-что из стоматологических расходных материалов, особенно интересуют твердосплавные боры и фрезы? Я планирую это использовать в другом направлении, но инструмент нужен именно стоматологический.