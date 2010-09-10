Лестницы
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Лестницы
На склад нужны четыре алюминиевые лестницы, передвижные. Поиски привели в два магазина, которые готовы продать их, но не могут организовать доставку. Была попытка обратиться в ТК, там сумму заломили космическую. И как быть? Подскажите, кто у нас перевозит негабарит?
Re: Лестницы
Очень странно, что продавец доставку на вас перевесил. Такое чувство, что он просто не заинтересован в заказе. Потому что когда мы у них lestnicy.neal лестницу брали, нам сразу все на месте организовали. Причем вместе с лестницей прислали своего специалиста, который на месте еще раз все проконтролировал. Может, вам тоже к ним обратиться? Мороки меньше во всех планах.
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