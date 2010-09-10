Сообщение zevc » Вчера, 14:25

На склад нужны четыре алюминиевые лестницы, передвижные. Поиски привели в два магазина, которые готовы продать их, но не могут организовать доставку. Была попытка обратиться в ТК, там сумму заломили космическую. И как быть? Подскажите, кто у нас перевозит негабарит?