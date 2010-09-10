Геотекстиль

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Геотекстиль

Сообщение zevc » Сегодня, 15:57

Наша компания занимается строительством дорог и периодически мы закупаем геотекстиль от разных производителей в интернете. Нужна ваша помощь и консультация, где можно купить геотекстиль недорого напрямую?
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