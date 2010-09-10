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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1247 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Геотекстиль Цитата Сообщение zevc » Вчера, 15:57 Наша компания занимается строительством дорог и периодически мы закупаем геотекстиль от разных производителей в интернете. Нужна ваша помощь и консультация, где можно купить геотекстиль недорого напрямую? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1243 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Геотекстиль Цитата Сообщение klonik » Вчера, 20:45 Я сразу в интернете искала, потому что считаю – нет смысла сотрудничество вести с компаниями-посредниками. Всё равно они обычно цены накручивают, а так есть возможность неплохо сэкономить и купить всё необходимое. Геотекстиль в bikra-m.ru закупала, и вам тоже советую заглянуть туда в каталог. Представлен действительно неплохой ассортимент, есть возможность проконсультироваться по всем вопросам сразу с менеджером, если вы сомневаетесь в своём выборе. Хорошо, что специалист отвечает очень оперативно, мне на следующий день уже с доставкой всё привезли. Вернуться к началу

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