Геотекстиль

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Геотекстиль

Сообщение zevc » Вчера, 15:57

Наша компания занимается строительством дорог и периодически мы закупаем геотекстиль от разных производителей в интернете. Нужна ваша помощь и консультация, где можно купить геотекстиль недорого напрямую?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1243
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Геотекстиль

Сообщение klonik » Вчера, 20:45

Я сразу в интернете искала, потому что считаю – нет смысла сотрудничество вести с компаниями-посредниками. Всё равно они обычно цены накручивают, а так есть возможность неплохо сэкономить и купить всё необходимое. Геотекстиль в bikra-m.ru закупала, и вам тоже советую заглянуть туда в каталог. Представлен действительно неплохой ассортимент, есть возможность проконсультироваться по всем вопросам сразу с менеджером, если вы сомневаетесь в своём выборе. Хорошо, что специалист отвечает очень оперативно, мне на следующий день уже с доставкой всё привезли.
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