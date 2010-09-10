Метабиотик Daigo Lux
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Метабиотик Daigo Lux
Без сомнений, хочу посоветовать тем у кого постоянные проблемы с ЖКТ и дисбаланс кишечной микрофлоры - качественный, Японский комплекс метабиотиков Дайго Люкс, о его полезных свойствах есть большой информационный сайт где есть всё от инструкции по применению, до протоколов и исследований!
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