Кофе любите какой?
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Кофе любите какой?
Какой кофе вы любите? Производитель, метод заваривания и разновидность? Я готовлю кофе в турке, но хочется чего-то нового. Обязательно ли покупать эспрессо машину, или есть какие-то более бюджетные способы приготовить отменный кофе? Гейзерная кофеварка у меня была давно, кофе в ней слишком крепкий, мне не особо понравился. В кофейне заказываю в основном Мокко https://kofe-expert.ru/kofe-mokko-chto- ... tovleniya/ , у кого тоже из почтенной публики он является любимым видом кофе?
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