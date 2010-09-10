Лечение женского алкоголизма
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Лечение женского алкоголизма
Лечение женского алкоголизма сильно отличается от мужского? Или для медицины не играет никакой роли, каков пол пациента? Методики лечение от алкоголизма применяются одинаковые или разные? Какие цены сегодня в хороших медицинских центрах? Ищу частную клинику, потому что к государственным доверие не очень высокое. В Минске можете посоветовать?
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