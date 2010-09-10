Лечение женского алкоголизма

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Лечение женского алкоголизма

Сообщение Buneyaz » Вчера, 17:43

Лечение женского алкоголизма сильно отличается от мужского? Или для медицины не играет никакой роли, каков пол пациента? Методики лечение от алкоголизма применяются одинаковые или разные? Какие цены сегодня в хороших медицинских центрах? Ищу частную клинику, потому что к государственным доверие не очень высокое. В Минске можете посоветовать?
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