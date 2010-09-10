Услуги pr агентства
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Услуги pr агентства
Как политики выстраивают свой образ в медиа? Это происходит стихийно или это реализация заранее четко запланированной стратегии? Кто те самые политтехнологи, о которых много говорится, но их никто никогда в лицо не видел? Такие услуги pr агентства оказывают? То есть большая команда людей, а не один человек?
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