Услуги pr агентства

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Услуги pr агентства

Сообщение Buneyaz » Вчера, 17:48

Как политики выстраивают свой образ в медиа? Это происходит стихийно или это реализация заранее четко запланированной стратегии? Кто те самые политтехнологи, о которых много говорится, но их никто никогда в лицо не видел? Такие услуги pr агентства оказывают? То есть большая команда людей, а не один человек?
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