Нам сказали, что нужно срочно провести поверку

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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Нам сказали, что нужно срочно провести поверку

Сообщение derigor » Сегодня, 11:05

Нам сказали, что нужно срочно провести поверку счетчиков, так как ранее этого не делалось давно и, если не провести, то штраф будет.

Кто в кротчайшие сроки в Рязани это сделать сможет?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Нам сказали, что нужно срочно провести поверку

Сообщение derigor » Сегодня, 11:42

derigor писал(а):Нам сказали, что нужно срочно провести поверку счетчиков, так как ранее этого не делалось давно и, если не провести, то штраф будет.

Кто в кротчайшие сроки в Рязани это сделать сможет?


и вообще сколько стоит такая вот поверка то?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Нам сказали, что нужно срочно провести поверку

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:18

derigor писал(а):Нам сказали, что нужно срочно провести поверку счетчиков, так как ранее этого не делалось давно и, если не провести, то штраф будет.

Кто в кротчайшие сроки в Рязани это сделать сможет?




В таком случае вам нужно как можно скорее поверку пройти, чтобы не оштрафовали вас. Знаю, что данная https://vodouchet-rzn.ru компания занимается этим, можете обратиться. Я в прошлом году уже пользоваться их услугами. Без долгой мороки и волокиты они провели онлайн-поверку. Быстро, удобно. Вы можете поступить аналогичным образом.
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