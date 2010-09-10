Нам сказали, что нужно срочно провести поверку
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Нам сказали, что нужно срочно провести поверку
Нам сказали, что нужно срочно провести поверку счетчиков, так как ранее этого не делалось давно и, если не провести, то штраф будет.
Кто в кротчайшие сроки в Рязани это сделать сможет?
Кто в кротчайшие сроки в Рязани это сделать сможет?
Re: Нам сказали, что нужно срочно провести поверку
derigor писал(а):Нам сказали, что нужно срочно провести поверку счетчиков, так как ранее этого не делалось давно и, если не провести, то штраф будет.
Кто в кротчайшие сроки в Рязани это сделать сможет?
и вообще сколько стоит такая вот поверка то?
Re: Нам сказали, что нужно срочно провести поверку
derigor писал(а):Нам сказали, что нужно срочно провести поверку счетчиков, так как ранее этого не делалось давно и, если не провести, то штраф будет.
Кто в кротчайшие сроки в Рязани это сделать сможет?
В таком случае вам нужно как можно скорее поверку пройти, чтобы не оштрафовали вас. Знаю, что данная https://vodouchet-rzn.ru компания занимается этим, можете обратиться. Я в прошлом году уже пользоваться их услугами. Без долгой мороки и волокиты они провели онлайн-поверку. Быстро, удобно. Вы можете поступить аналогичным образом.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей