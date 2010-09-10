Подскажите
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Подскажите
С некоторых пор у нас в компании нет бухгалтера, хотя должность вроде как занята – девочка в положении, сидит на вечных больничных, работать удаленно отказывается, прикрывается плохим самочувствием. А отчеты, между прочим, никуда не деваются. И как тут быть?
Re: Подскажите
Вам, наверное, сейчас проще всего сюда https://www.esgroupp.ru/ обратиться, заказать чисто бухгалтерские услуги. Заодно советую заказать проверку всей документации, которую вела ваша сотрудница. Вполне возможно, что появится повод для увольнения, от которого никакой беременностью не прикрыться. И на будущее, как мне кажется, лучше всего пользоваться услугами по аутсорсу.
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