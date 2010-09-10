Сообщение zevc » Вчера, 20:53

С некоторых пор у нас в компании нет бухгалтера, хотя должность вроде как занята – девочка в положении, сидит на вечных больничных, работать удаленно отказывается, прикрывается плохим самочувствием. А отчеты, между прочим, никуда не деваются. И как тут быть?