Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:53

С некоторых пор у нас в компании нет бухгалтера, хотя должность вроде как занята – девочка в положении, сидит на вечных больничных, работать удаленно отказывается, прикрывается плохим самочувствием. А отчеты, между прочим, никуда не деваются. И как тут быть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1249
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:14

Вам, наверное, сейчас проще всего сюда https://www.esgroupp.ru/ обратиться, заказать чисто бухгалтерские услуги. Заодно советую заказать проверку всей документации, которую вела ваша сотрудница. Вполне возможно, что появится повод для увольнения, от которого никакой беременностью не прикрыться. И на будущее, как мне кажется, лучше всего пользоваться услугами по аутсорсу.
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