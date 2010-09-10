Сообщение zevc » Вчера, 20:59

Нужно ли отделывать изнутри бревенчатую баню? Хотим сруб заказать, муж уже раздумывает над отделкой. А мне всегда казалось, что такие вещи в отделке не нуждаются, иначе какой смысл тогда от бревна? У кого бани из бревна, поделитесь своим опытом.