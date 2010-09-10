Постройка бани
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Постройка бани
Нужно ли отделывать изнутри бревенчатую баню? Хотим сруб заказать, муж уже раздумывает над отделкой. А мне всегда казалось, что такие вещи в отделке не нуждаются, иначе какой смысл тогда от бревна? У кого бани из бревна, поделитесь своим опытом.
Re: Постройка бани
Ой, нам баню компания «Псковский сруб» ставила, уже три года как прошло. Что могу сказать? Я по поводу отделки с вами полностью согласна. Ставят сруб для того, чтобы в настоящей деревянной бане мыться. То есть никакого резона закрывать бревно нет. И вообще, специалисты говорят, что по отделкой сруб быстро гнить начинает даже если его обработать. Не думаю, что это то, что вам надо, так ведь?
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя