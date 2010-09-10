Постройка бани

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Постройка бани

Сообщение zevc » Вчера, 20:59

Нужно ли отделывать изнутри бревенчатую баню? Хотим сруб заказать, муж уже раздумывает над отделкой. А мне всегда казалось, что такие вещи в отделке не нуждаются, иначе какой смысл тогда от бревна? У кого бани из бревна, поделитесь своим опытом.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1249
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Постройка бани

Сообщение klonik » 57 минут назад

Ой, нам баню компания «Псковский сруб» ставила, уже три года как прошло. Что могу сказать? Я по поводу отделки с вами полностью согласна. Ставят сруб для того, чтобы в настоящей деревянной бане мыться. То есть никакого резона закрывать бревно нет. И вообще, специалисты говорят, что по отделкой сруб быстро гнить начинает даже если его обработать. Не думаю, что это то, что вам надо, так ведь?
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