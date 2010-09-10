Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:07

Полгода назад сменила работу, думала, что начну зарабатывать больше и жизнь наладится. Ага, как бы не так – последний месяц чувствую, что от усталости уже по утрам просыпаться не хочу, нагрузка просто огромная. Как быть? Вижу только вариант с увольнением, но не хотелось бы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1249
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:27

Я вам препарат Проспекта посоветую месяц принимать, отличная штука. В свое время таблетки помогли побороть аналогичное состояние, я только-только пришла после декрета работать в школу и была не готова к такому количеству бумажной работы. в общем и целом после таблеток думаться будет быстрее, будет больше энергии, рабочий процесс даже при условии большой нагрузки перестанет доставлять дискомфорт.
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