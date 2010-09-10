Подскажите
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Подскажите
Полгода назад сменила работу, думала, что начну зарабатывать больше и жизнь наладится. Ага, как бы не так – последний месяц чувствую, что от усталости уже по утрам просыпаться не хочу, нагрузка просто огромная. Как быть? Вижу только вариант с увольнением, но не хотелось бы.
Re: Подскажите
Я вам препарат Проспекта посоветую месяц принимать, отличная штука. В свое время таблетки помогли побороть аналогичное состояние, я только-только пришла после декрета работать в школу и была не готова к такому количеству бумажной работы. в общем и целом после таблеток думаться будет быстрее, будет больше энергии, рабочий процесс даже при условии большой нагрузки перестанет доставлять дискомфорт.
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