Сообщение zevc » Вчера, 21:07

Полгода назад сменила работу, думала, что начну зарабатывать больше и жизнь наладится. Ага, как бы не так – последний месяц чувствую, что от усталости уже по утрам просыпаться не хочу, нагрузка просто огромная. Как быть? Вижу только вариант с увольнением, но не хотелось бы.