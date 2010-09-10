Подскажите
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Подскажите
Поделитесь, плиз, в какую сумму в год вам обходится хостинг? Мы тут посчитали, оказалось, что за последний год на хостинг с нашей стороны было потрачено порядка тридцати тысяч рублей. Причем у нас маленький магазинчик, ничего сверхъестественного.
Re: Подскажите
Ой, нам баню компания «Псковский сруб» ставила, уже три года как прошло. Что могу сказать? Я по поводу отделки с вами полностью согласна. Ставят сруб для того, чтобы в настоящей деревянной бане мыться. То есть никакого резона закрывать бревно нет. И вообще, специалисты говорят, что по отделкой сруб быстро гнить начинает даже если его обработать. Не думаю, что это то, что вам надо, так ведь?
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