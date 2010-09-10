Подскажите
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Подскажите
Поделитесь, плиз, в какую сумму в год вам обходится хостинг? Мы тут посчитали, оказалось, что за последний год на хостинг с нашей стороны было потрачено порядка тридцати тысяч рублей. Причем у нас маленький магазинчик, ничего сверхъестественного.
Re: Подскажите
Ого, как дорого, это кто у вас провайдер? Мы тут https://timeweb.com/ru/services/hosting/ сидим, на тарифе «Century+». Есть абсолютно все, что может понадобиться, при этом платим четыреста рублей в год, подключались по акции. Честно говоря, даже представить не могу, что провайдер предложить способен за тридцать тысяч в год. Вам, наверное, нужно поменять хостинг. Благо, что сейчас это сделать не сложно, переезд останется незамеченным.
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