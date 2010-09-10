Сообщение klonik » Вчера, 23:40

Поделитесь, плиз, в какую сумму в год вам обходится хостинг? Мы тут посчитали, оказалось, что за последний год на хостинг с нашей стороны было потрачено порядка тридцати тысяч рублей. Причем у нас маленький магазинчик, ничего сверхъестественного.