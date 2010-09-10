Сообщение klonik » Сегодня, 13:45

Добрый день. Сколько стоит вылечить алкоголизм? Дедушка сейчас в запое, хотелось бы его вывести из этого состояния и без вашей помощи точно не обойтись. Что скажете на это? Буду благодарна за комментарии и советы.