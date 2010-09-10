Лечения алкоголизма

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1252
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Лечения алкоголизма

Сообщение klonik » Сегодня, 13:45

Добрый день. Сколько стоит вылечить алкоголизм? Дедушка сейчас в запое, хотелось бы его вывести из этого состояния и без вашей помощи точно не обойтись. Что скажете на это? Буду благодарна за комментарии и советы.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1256
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Лечения алкоголизма

Сообщение zevc » Сегодня, 13:48

Я скажу, что сама просматривала в интернете сначала сайты разных клиник, только спустя время остановилась на одной организации. Рекомендую посетить как можно скорее центр, в котором вашего близкого человека быстро приведут в чувства, избавят от зависимости. Тут https://factstore.ru/osobennosti-lecheniya-alkogolizma/ на странице можно уже через несколько минут найти ответы на все свои вопросы и записаться, уточнив точное время визита к врачу. Хорошо, что мне на глаза попалось ваше сообщение, решила помочь и проконсультировать, поделиться для удобства ссылкой. Папу недавно кодировали, чувствует себя бодрым и энергичным, сказал, что больше пить не будет.
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