Сообщение zevc » Сегодня, 13:53

Здравствуйте. Сестра начала безбожно пить, какой центр вы посоветуете для кодирования от алкоголизма? Хочу как можно скорее позвонить и записать её к врачу, надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня.