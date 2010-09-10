Лечения алкоголизма
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Лечения алкоголизма
Здравствуйте. Сестра начала безбожно пить, какой центр вы посоветуете для кодирования от алкоголизма? Хочу как можно скорее позвонить и записать её к врачу, надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня.
Re: Лечения алкоголизма
Привет. Недавно я сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только сделала выбор в пользу одного наиболее подходящего варианта. Рекомендую вам ознакомиться с подробным описанием, тут https://www.business-gazeta.ru/article/609415 все услуги представлены и как по мне, то обязательно нужно сначала задать вопросы, только потом уточнять в какое время можно будет привезти и оставить сестру для кодирования. Вероятно, сначала её выведут из запоя, а потом уже только закодируют. Мой брат перестал пить, ему в этом помогли врачи центра, раньше и дня не проходило без пива, а потом уже и напитков покрепче. Сейчас он не употребляет, от слова – совсем.
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