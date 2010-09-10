Медные электроды для контактной сварки

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Медные электроды для контактной сварки

Сообщение Companion » Сегодня, 14:49

На производстве постоянно необходимы электроды различного назначения и из разного материала. Сейчас остро испытываем недостаток электродов из жаропрочных медных сплавов. Ищем поставщика такой продукции.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Медные электроды для контактной сварки

Сообщение Володя9 » Сегодня, 15:11

Электроды это расходники и их требуется немало, если речь о производстве. Знаю это не понаслышке. Сами недавно столкнулись с подобной проблемой. Покупали электроды у оптовика, но он вдруг мало того, что цены поднял, так и ограничил список предлагаемой продукции. Пришлось нам самим выходить на металлургическое предприятие и с ним напрямую заключать договор на поставку контактных электродов из жаропрочных медных сплавов. Но мы даже рады - теперь поставки необходимой нам продукции идут без сбоев и по цене меньшей, чем до этого.
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