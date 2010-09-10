Индивидуальные экскурсии в Калининграде

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zevc
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Сообщения: 1257
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Сообщение zevc » Сегодня, 13:12

Здравствуйте, подскажите, насколько интересно съездить в Калининград? Я не очень люблю экскурсии, мне бы полежать, позагорать, солнышко, водичка... Но говорят это просто необыкновенный город и оставляет неизгладимые впечатления.
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