Сообщение zevc » Сегодня, 13:12

Здравствуйте, подскажите, насколько интересно съездить в Калининград? Я не очень люблю экскурсии, мне бы полежать, позагорать, солнышко, водичка... Но говорят это просто необыкновенный город и оставляет неизгладимые впечатления.