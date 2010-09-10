Индивидуальные экскурсии в Калининграде

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1259
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Сообщение zevc » Вчера, 13:12

Здравствуйте, подскажите, насколько интересно съездить в Калининград? Я не очень люблю экскурсии, мне бы полежать, позагорать, солнышко, водичка... Но говорят это просто необыкновенный город и оставляет неизгладимые впечатления.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Сообщение klonik » Вчера, 22:36

Приветствую, если не были ни разу - однозначно нужно побывать! По ощущениям, вы как будто побываете за границей, но чтобы получить максимум от поездки, обязательно купите индивидуальные экскурсии в Калининграде, опытные гиды смогут вам показать в кратчайшие сроки самые интересные места, самим вам с маршрутом прогулок сложно будет сориентироваться в чужом городе.
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