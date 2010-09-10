Индивидуальные экскурсии в Калининграде
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Индивидуальные экскурсии в Калининграде
Здравствуйте, подскажите, насколько интересно съездить в Калининград? Я не очень люблю экскурсии, мне бы полежать, позагорать, солнышко, водичка... Но говорят это просто необыкновенный город и оставляет неизгладимые впечатления.
Re: Индивидуальные экскурсии в Калининграде
Приветствую, если не были ни разу - однозначно нужно побывать! По ощущениям, вы как будто побываете за границей, но чтобы получить максимум от поездки, обязательно купите индивидуальные экскурсии в Калининграде, опытные гиды смогут вам показать в кратчайшие сроки самые интересные места, самим вам с маршрутом прогулок сложно будет сориентироваться в чужом городе.
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