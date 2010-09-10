Покупал ли кто авто Эксид?
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Покупал ли кто авто Эксид?
Друзья, подскажите, покупал ли кто авто Эксид? Хотим надежного дилера найти, может кого подскажете?
Re: Покупал ли кто авто Эксид?
Могу вам официального дилера посоветовать https://1inst.ru/ofitsialnyy-diler-avtobiley-eksid/ У них точно все проверено и потом ни с документами, ни с самой машиной проблем быть не должно. Так что обращайтесь.
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