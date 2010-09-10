Фотоальбом
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Фотоальбом
Как вы относитесь к фотоальбома? Делаете ли их?
Re: Фотоальбом
Я без них просто никак, часто пересматриваю. Вот https://facenewss.ru/dom-i-semya/mgnove ... otoalbomov например, описано, для чего они нужны. Так что думаю такие есть у любого человека. Ведь это драгоценна\я память.
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