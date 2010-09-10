Фотоальбом

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Фотоальбом

Сообщение klonik » Сегодня, 17:56

Как вы относитесь к фотоальбома? Делаете ли их?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1259
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Фотоальбом

Сообщение zevc » Сегодня, 18:01

Я без них просто никак, часто пересматриваю. Вот https://facenewss.ru/dom-i-semya/mgnove ... otoalbomov например, описано, для чего они нужны. Так что думаю такие есть у любого человека. Ведь это драгоценна\я память.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя