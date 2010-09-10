Вопрос по брокерам
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Вопрос по брокерам
Хотела податься в трейдинг, да засомневалась. Муж говорит, что нужно иметь способности к математике, чтобы на бирже торговать. Я же себя хоть и не считаю глупой, с математикой никогда не дружила. И вот думаю, то ли не лезть, то ли попробовать.
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