Сообщение zevc » Сегодня, 16:32

Ваш муж не совсем прав. Да, способности к математике это хорошо, но на Avetiscen значение имеет способность анализировать ситуацию. Это не совсем математика, это немного другое. Еще я считаю, что нужна усидчивость, терпение и спокойствие. Некоторые сделки нужно отслеживать без отрыва, результата приходится подождать. И не всегда удается прибыль получить, к этому нужно уметь относиться спокойно.