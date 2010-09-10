Вопрос по брокерам

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1257
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вопрос по брокерам

Сообщение klonik » Сегодня, 11:53

Хотела податься в трейдинг, да засомневалась. Муж говорит, что нужно иметь способности к математике, чтобы на бирже торговать. Я же себя хоть и не считаю глупой, с математикой никогда не дружила. И вот думаю, то ли не лезть, то ли попробовать.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1261
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вопрос по брокерам

Сообщение zevc » Сегодня, 16:32

Ваш муж не совсем прав. Да, способности к математике это хорошо, но на Avetiscen значение имеет способность анализировать ситуацию. Это не совсем математика, это немного другое. Еще я считаю, что нужна усидчивость, терпение и спокойствие. Некоторые сделки нужно отслеживать без отрыва, результата приходится подождать. И не всегда удается прибыль получить, к этому нужно уметь относиться спокойно.
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