Вопрос по брокерам
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Вопрос по брокерам
Хотела податься в трейдинг, да засомневалась. Муж говорит, что нужно иметь способности к математике, чтобы на бирже торговать. Я же себя хоть и не считаю глупой, с математикой никогда не дружила. И вот думаю, то ли не лезть, то ли попробовать.
Re: Вопрос по брокерам
Ваш муж не совсем прав. Да, способности к математике это хорошо, но на Avetiscen значение имеет способность анализировать ситуацию. Это не совсем математика, это немного другое. Еще я считаю, что нужна усидчивость, терпение и спокойствие. Некоторые сделки нужно отслеживать без отрыва, результата приходится подождать. И не всегда удается прибыль получить, к этому нужно уметь относиться спокойно.
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