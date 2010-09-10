Как выбрать фаркоп?
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Как выбрать фаркоп?
Как выбрать фаркоп? Кто в курсе, какие советы можете дать или где про это можно найти подробную информацию?
Re: Как выбрать фаркоп?
Хорошая штука, если нужно отбуксировать авто в безопасное место. Вы хотите для себя или может какой-то бизнес на этом направлении продумываете? Если второе, то читайте вот этот материл - https://camper4x4.ru/farkopy-dlya-biznesa/
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