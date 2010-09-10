Как выбрать фаркоп?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1257
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как выбрать фаркоп?

Сообщение klonik » Сегодня, 12:24

Как выбрать фаркоп? Кто в курсе, какие советы можете дать или где про это можно найти подробную информацию?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1260
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как выбрать фаркоп?

Сообщение zevc » Сегодня, 12:31

Хорошая штука, если нужно отбуксировать авто в безопасное место. Вы хотите для себя или может какой-то бизнес на этом направлении продумываете? Если второе, то читайте вот этот материл - https://camper4x4.ru/farkopy-dlya-biznesa/
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