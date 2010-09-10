Сообщение zevc » Сегодня, 17:29

Познакомилась с парнем, общаемся четыре месяца. У него скоро день рождения, хочется сделать подарок, чтобы он по-настоящему рад был. Так как человек любит охоту, то логично было бы предположить, что дарить ему стоит ружье. Или не стоит?