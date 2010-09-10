Подскажите
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Подскажите
Познакомилась с парнем, общаемся четыре месяца. У него скоро день рождения, хочется сделать подарок, чтобы он по-настоящему рад был. Так как человек любит охоту, то логично было бы предположить, что дарить ему стоит ружье. Или не стоит?
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