Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1268
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:29

Познакомилась с парнем, общаемся четыре месяца. У него скоро день рождения, хочется сделать подарок, чтобы он по-настоящему рад был. Так как человек любит охоту, то логично было бы предположить, что дарить ему стоит ружье. Или не стоит?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:50

Не стоит, тем более вы на охотничье оружие цены видели? Не думаю, что вы готовы человеку, которого знаете четыре месяца, покупать подарок за семьдесят тысяч. Чисто теоретически вы мыслите в верном направлении, только стоит поискать что-то более универсальное. Может, это будет нож какой-то хороший – охотник точно оценит, либо термос, способный кипяток сутки держать. Но не ружье однозначно, не тот вариант.
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