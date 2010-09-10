От чего зависит цена чистки мебели?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

От чего зависит цена чистки мебели?

Сообщение zevc » 37 минут назад

От чего зависит цена чистки мебели?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1259
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: От чего зависит цена чистки мебели?

Сообщение klonik » 36 минут назад

Я думаю от многих факторов... Размер мебели, ее материал и тп. Тема обширная, вы бы лучше на https://realthouse.com/ot-chego-zavisit ... ki-mebeli/ статью почитали. В ней все от и до по этому вопросу хорошо расписано.
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