От чего зависит цена чистки мебели?
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От чего зависит цена чистки мебели?
От чего зависит цена чистки мебели?
Re: От чего зависит цена чистки мебели?
Я думаю от многих факторов... Размер мебели, ее материал и тп. Тема обширная, вы бы лучше на https://realthouse.com/ot-chego-zavisit ... ki-mebeli/ статью почитали. В ней все от и до по этому вопросу хорошо расписано.
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