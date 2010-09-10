Аппарат УЗИ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аппарат УЗИ

Сообщение zevc » 10 минут назад

Доброго времени суток, открываем еще один филиал нашего медицинского центра на другом конце города, необходимо приобрести оборудование, ищем поставщиков в частности аппаратов узи, где можно посмотреть многофункциональные, чтобы разнообразные исследования можно было производить.
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