Аппарат УЗИ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1268
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аппарат УЗИ

Сообщение zevc » Сегодня, 15:30

Доброго времени суток, открываем еще один филиал нашего медицинского центра на другом конце города, необходимо приобрести оборудование, ищем поставщиков в частности аппаратов узи, где можно посмотреть многофункциональные, чтобы разнообразные исследования можно было производить.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аппарат УЗИ

Сообщение klonik » Сегодня, 19:06

Приветствую, если вас интересует достаточно компактный и максимально производительный аппарат, то лучшего предложения, чем аппарат УЗИ Mindray DC-80 вам не найти. Этот аппарат один из самых современный и навороченных на сегодняшний день из всего предложенного, что мы находили. Плюс тут же можно приобрести совместимые принтеры для узи нескольких производителей.
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