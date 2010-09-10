Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1268
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:57

Есть ли на форуме люди, которые продвигали свой блог в инсте? Как вам удалось заполучить на него людей? Делитесь вариантами!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 9 минут назад

Для этого отлично подойдет сервис https://smart-serm.ru/ Я у них много подобного заказывала, всегда справлялись с задачей на отлично! Причем цены у них на подобную услугу не высокие, так что сильно по бюджету точно не ударит)
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