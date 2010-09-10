Аппарат УЗИ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1268
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аппарат УЗИ

Сообщение zevc » Сегодня, 17:20

На повестке дня стоит приобретение аппарата УЗИ для нашей частной больницы. Какие варианты стоит рассмотреть? Ценовая категория не выше средней.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аппарат УЗИ

Сообщение klonik » Сегодня, 20:27

Один из лучших по цене - это УЗИ сканер Mindray Consona N7. У нас такой стоит в кабинете, работает просто отлично, плюс ценик у него среди конкурентов самый вкусный. Так что из личного опыта рекомендую вам именно его.
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