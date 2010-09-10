Аппарат УЗИ
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Аппарат УЗИ
На повестке дня стоит приобретение аппарата УЗИ для нашей частной больницы. Какие варианты стоит рассмотреть? Ценовая категория не выше средней.
Re: Аппарат УЗИ
Один из лучших по цене - это УЗИ сканер Mindray Consona N7. У нас такой стоит в кабинете, работает просто отлично, плюс ценик у него среди конкурентов самый вкусный. Так что из личного опыта рекомендую вам именно его.
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