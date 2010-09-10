Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1268
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 26 минут назад

Всем привет, делаем летнюю кухню в загородном доме, я хочу рабочую поверхность сделать из натурального камня, подскажите, кто таким занимается? Где можно заказать? Это будет что-то стандартное или могут сделать по моим размерам?
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