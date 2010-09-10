Школа тенниса
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Школа тенниса
Ребята, недавно переехал в Нижний Новгород и долго не мог выбрать направление спортивное для развития и выносливости. По рекомендации знакомых стал посещать школу большого тенниса Tennis School One и совершенно не жалею. Есть командная игра, где познакомился с единомышленниками и весело провожу время. Можно и индивидуальные занятия заказать. В этой школе много деток, вдруг кто-то ищет полезное хобби для своего ребенка. Тренера с опытом, любого научат, даже полного новичка в теннисе. Вдруг кому-то полезен будет мой пост.
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