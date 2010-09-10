Школа тенниса

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Школа тенниса

Сообщение Anthonn » Сегодня, 08:59

Ребята, недавно переехал в Нижний Новгород и долго не мог выбрать направление спортивное для развития и выносливости. По рекомендации знакомых стал посещать школу большого тенниса Tennis School One и совершенно не жалею. Есть командная игра, где познакомился с единомышленниками и весело провожу время. Можно и индивидуальные занятия заказать. В этой школе много деток, вдруг кто-то ищет полезное хобби для своего ребенка. Тренера с опытом, любого научат, даже полного новичка в теннисе. Вдруг кому-то полезен будет мой пост.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей