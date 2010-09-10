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Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 112 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Школа тенниса Цитата Сообщение Anthonn » Сегодня, 08:59 Ребята, недавно переехал в Нижний Новгород и долго не мог выбрать направление спортивное для развития и выносливости. По рекомендации знакомых стал посещать школу большого тенниса Tennis School One и совершенно не жалею. Есть командная игра, где познакомился с единомышленниками и весело провожу время. Можно и индивидуальные занятия заказать. В этой школе много деток, вдруг кто-то ищет полезное хобби для своего ребенка. Тренера с опытом, любого научат, даже полного новичка в теннисе. Вдруг кому-то полезен будет мой пост. Вернуться к началу

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